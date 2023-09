Torna Exhibi.To, cinque tour in 33 gallerie torinesi

Torna Exhibi.To, la manifestazione di arte contemporanea, che dal 21 al 23 settembre apre le porte di 33 gallerie torinesi. Per la prima volta sono stati prodotti dei podcast gallery, per ascoltare la voce dei galleristi raccontare in poco più di un minuto cosa hanno scelto di esporre, quali artisti hanno privilegiato, il significato della mostra e quali curatori hanno coinvolto.

Fondato nel 2020, l'evento si è consolidato come un punto di riferimento nel calendario artistico della città e collabora con una moltitudine di realtà artistiche disseminate sul territorio per valorizzare l'arte contemporanea, la ricerca e l'educazione culturale. In questa nuova edizione entra il Comune di Moncalieri con la biblioteca Antonio Arduino, ricca di una importante collezione di opere originali e la galleria BI BOx Art Space di Biella.

Exhibi.To offre un programma di tour gratuiti per appassionati e per chi vuole scoprire la voce e il valore dell'arte contemporanea. Quest'anno 5 tour mapperanno l'intera città conducendo i partecipanti all'interno degli spazi espositivi per conoscere le opere e i galleristi. La mappa è in distribuzione in tutte le sedi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA