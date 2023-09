Torino, anno scolastico inizia con protesta davanti a un liceo

Primo giorno di scuola e prima protesta degli studenti, a Torino. L'iniziativa davanti allo storico Liceo Gioberti, uno dei simboli dei movimenti studenteschi degli anni '70 in città, in via Sant'Ottavio. Un centinaio di giovani si sono dati appuntamento "contro il governo Meloni".

La manifestazione, organizzata dal Fronte della Gioventù Comunista, era tesa a "sensibilizzare gli altri studenti" sui "tagli dei fondi alla scuola pubblica, per finanziare la guerra in Ucraina" e contro i progetti alternanza scuola-lavoro, non dimenticando, hanno sottolineato i manifestanti, "i cinque lavoratori morti nella strage ferroviaria di Brandizzo".

"Alza la testa e lotta", si leggeva nello striscione srotolato davanti al Gioberti.



