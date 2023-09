Tennis, a Torino la coppa delle Nitto Atp Finals

A due mesi dal primo servizio sul campo del Pala Alpitour, le Nitto Atp Finals sono tornate oggi a Torino, con l'arrivo a Palazzo Civico della coppa che sarà assegnata al 'maestro dei maestri'. Un Trophy tour che proseguirà nelle prossime settimane toccando varie tappe in città prima dell'avvio della manifestazione che Torino punta ad aggiudicarsi per altri 5 anni dopo il 2025.

"Le Atp Finals - sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo - sono una grande occasione per Torino e un grande evento che, come per la scorsa edizione, cercheremo di fare in modo che sia diffuso e coinvolga le torinesi e i torinesi. E faremo di tutto - assicura -, in rapporto collaborativo con Federtennis e Regione, per convincere Atp a continuare ad assegnarle alla nostra città per altri 5 anni. Sappiamo che la concorrenza è agguerritissima, soprattutto da Paesi che possono mettere in campo risorse economiche molto più rilevanti delle nostre, - prosegue Lo Russo - ma siamo convinti di avere delle carte da giocare, come la grande capacità organizzativa, il fatto che tennisti, turisti e spettatori sono rimasti molto soddisfatti, e anche l'opportunità, auspichiamo, dentro questo rapporto collaborativo, di avere il Governo dalla nostra parte, di poter interloquire anche rispetto alle richieste economiche del comitato Atp".

Anche per il presidente della Regione, Alberto Cirio, quello di avere le Finals per altri 5 anni "è un obiettivo a cui lavoriamo e che si unisce anche agli altri grandi successi che abbiamo ottenuto e che ci proiettano anche al Tour de France.

Perché lo sport non è solo blasone e passione, ma anche economia e posti di lavoro e in questo noi crediamo e continuiamo a investire. Siamo una regione che, invece di allontanare gli eventi sportivi, se li va a cercare, se li accaparra, li realizza, li porta a compimento, e nel caso delle Finals, lavora per mantenerli per il futuro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA