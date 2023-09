Primo giorno di scuola, l'assessore Chiorino nel Biellese

L'assessore regionale del Piemonte Elena Chiorino ha inaugurato l'anno scolastico a Biella. Prima tappa alla primaria del Villaggio Lamarmora in compagnia del sindaco Claudio Corradino. Successivamente ha incontrato gli alunni della scuola primaria di Sandigliano con il sindaco Mauro Masiero per augurare a tutti gli studenti un anno proficuo e buon lavoro al corpo docente ed al personale scolastico.

"Siamo al vostro fianco con una scuola che punta al merito per dare ad ognuno un futuro dignitoso e soddisfacente", ha detto l'assessore all'Istruzione e al Merito.



