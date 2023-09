Nuovo patriarca Astigiano, festeggiato centenario a Maranzana

L'Astigiano festeggia un nuovo Patriarca.

Si tratta di Giacomo Dagna, nato a Casalotto di Mombaruzzo nel 1923.

Ha partecipato alla seconda Guerra Mondiale nel Reggimento Granatieri e ha ricevuto la Croce di Merito di Guerra. Nel 1948 è emigrato in Argentina, dove ha lavorato come saldatore e bracciante. Corridore amatoriale, ha raggiunto le Ande in bicicletta. Consigliere comunale a Mombaruzzo in passato, ora vive a Maranzana con il figlio. La sua grande passione per la bicicletta lo ha accompagnato fino all'età 94 anni.

Presenti alla festa per i suoi cento anni anche il consigliere provinciale Angelica Corino, il sindaco di Maranzana Federico Sciutto e l'assessore comunale di Mombaruzzo Carla Scarrone.



