La compositrice giapponese Midori Takada a Torino

La celebre percussionista e compositrice giapponese Midori Takada presenta, al Cinema Massimo, giovedì 21 settembre, una nuova speciale performance, immaginata in collaborazione con il British Film Institute.

L'evento è una produzione Museo Nazionale del Cinema in collaborazione con Jazz is Dead! festival e Mao Museo d'Arte Orientale. Midori Takada si esibirà dal vivo, eseguendo le composizioni originali realizzate per le pellicole. "La vista di Midori Takada che frusta tra tamburi, cimbali e marimba è qualcosa che pochi osservatori dimenticano. È un'esecutrice ipnotizzante di grande intensità fisica" scrive The Guardian.

Nel pomeriggio di giovedì 21 settembre, l'artista sarà protagonista di un talk al Mao Museo d'Arte Orientale, nello spazio della nuova terrazza recentemente inaugurata. Midori Takada, in dialogo con il direttore del museo Davide Quadrio, racconterà al pubblico il progetto immaginato con il Bfi National Archive.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA