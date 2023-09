Job Film Days, ospite Laurent Cantet Palma d'oro a Cannes 2008

Il regista e sceneggiatore francese Laurent Cantet, Palma d'oro a Cannes nel 2008, parteciperà alla quarta edizione del festival Job Film Days, in programma a Torino, al Cinema Massimo e in altri luoghi, dal 3 all'8 ottobre. Cantet terrà una masterclass venerdì 6 ottobre, alle ore 19, nella Sala 3 del Cinema Massimo: incontrerà il pubblico per raccontare il dietro le quinte del suo cinema, l'interesse per i temi sociali, soprattutto del lavoro e dei diritti, e la sua attività cinematografica dedicata al racconto delle sfide più urgenti della nostra società. L'ingresso alla masterclass è gratuito. Job Film Days, inoltre, programmerà all'interno del proprio cartellone due dei suoi film più importanti. Il 3 ottobre, alle ore 15, la sala 3 del Cinema Massimo proietterà La classe - Entre les murs (Francia, 2008, 128'), Palma d'oro a Cannes nel 2008. Prima della masterclass, il 6 ottobre alle ore 17, sempre nella sala 3 del Cinema Massimo, sarà in programma Risorse umane (Francia-Regno Unito, 1999, 100'), Premio César per la migliore opera prima di fiction nel 2001,



