Illeciti di pesca sul lago Maggiore, multe e sequestri

Ammontano a circa 9mila euro le sanzioni inflitte dalla Guardia costiera in seguito ai controlli avvenuti tra agosto e settembre sul lago Maggiore. Dieci le multe, per illeciti riguardanti il mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità e conservazione dei prodotti ittici e delle regole che riguardano la navigazione da diporto. Sequestrati 40 kg circa di prodotti ittici, alcuni esemplari di agone, dei i quali è vietata la pesca nel Maggiore, e di trota del lago sottomisura (con lunghezza inferiore a 40 centimetri), oltre a una rete di tipo volante non regolamentare.

I controlli hanno riguardato esercizi commerciali sulle sponde piemontesi e lombarde del lago, società di noleggio e unità sia da diporto sia impiegate nella navigazione commerciale.



