Covid: Cirio, continuiamo a monitorare e soprattutto a vaccinare

"Continuiamo a monitorare ma soprattutto a vaccinare". Così, a margine della presentazione della coppa delle Nitto Atp Finals di tennis arrivata oggi a Palazzo Civico e che nelle prossime settimane sarà al Grattacielo della Regione, il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, interpellato a proposito dell'andamento del Covid. "La situazione oggi in Piemonte - ha detto - è di vigile attenzione ma per me lo è da quel febbraio-marzo 2020. Ogni settimana facciamo l'aggiornamento sui dati, ogni giorno ricevo puntualmente i numeri dei ricoveri, delle terapie intensive.

Quindi noi continuiamo a monitorare da sempre, siamo in stretto contatto col ministero della Salute, che ha dato le sue indicazioni, i presidi hanno ampia disponibilità di tutto ciò che è necessario per quanto riguarda i mezzi di prevenzione della diffusione del contagio nelle scuole".

"Quindi - ha ribadito Cirio - continuiamo a monitorare, ma soprattutto a vaccinare, perché i dati ci dicono che devono stare attente, come sempre ma ancor di più rispetto a una volta, le persone anziane, le persone fragili, per le quali continua con successo la campagna di vaccinazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA