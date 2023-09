Cirio, finalmente nuovo anno scolastico nella normalità

L'augurio del presidente del Piemonte Alberto Cirio per l'anno scolastico al via oggi è quello che sia "un anno normale, dopo anni di anormalità nel passato".

"Finalmente - ha detto Cirio arrivando all'Istituto Copernico-Luxemburg dove ha incontrato alcune classi di allievi delle classi prime - stiamo restituendo la giusta attenzione al mondo della scuola: diciamo sempre che la scuola è il nostro futuro, oggi si riesce finalmente a dimostrarlo nei fatti.

Questo è un anno scolastico che affrontiamo con dati positivi sulle cattedre, sul sostegno e sugli stessi edifici scolastici".

"Sull'assegnazione degli insegnanti - ha sottolineato Cirio - abbiamo riscontrato la copertura della totalità delle cattedre: vuole dire che tra insegnanti di ruolo e supplenti non si può verificare il caso di una classe in cui la cattedra sia vacante.

E questa non era la normalità, in passato abbiamo avuto tanti anni in cui si iniziava l'anno scolastico senza avere gli insegnanti. E' il risultato di un grande lavoro fatto dall'Ufficio scolastico e dal governo".

"C'è da essere soddisfatti - ha aggiunto Cirio - anche sul fronte del sostegno, perché abbiamo 1.500 insegnanti di sostegno in più rispetto all'anno passato. E sulle strutture scolastiche abbiamo avuto molte risorse, fra fondi del governo attraverso i piani triennali di edilizia scolastica e i fondi del Pnrr, per cui abbiamo davvero tanti cantieri in corso. Siamo riusciti anche ad attenuare l'impatto del caro dei materiali grazie alla possibilità di usare una quota dei fondi del Pnrr che ha messo in sicurezza i cantieri, per la sicurezza delle scuole del Piemonte".



