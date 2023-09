Soccorso Alpino, esercitazione per il recupero in parete

L'operatività tecnico-sanitaria in parete di roccia è stata al centro dell'esercitazione del Soccorso alpino che si è svolta oggi a Caprie (Torino) nella bassa Val di Susa. Una ventina tra medici e infermieri, coordinati dagli istruttori della scuola tecnica, hanno lavorato sulle tecniche di movimenti in arrampicata e di accompagnamento della barella con l'uso di corde, calando e simulando il recupero dell'infortunato dall'alto.

Manovre estremamente complesse e pericolose che devono essere eseguite con il massimo della preparazione per portare soccorso in situazioni più estreme. Per questo scopo le formazione dei gruppi sanitari si svolgono due volte all'anno, su terreno estivo e invernale. Oltre a fornire le competenze necessarie da adottare durante gli interventi, le esercitazioni come quelle di oggi - che si sono concentrate sul recupero in parete - servono per l'affiatamento tra le componenti tecniche e sanitarie delle squadre d'intervento.



