Nel Tempio di Cereseto statua di maestro buddista del 13° secolo

Consacrata nel Tempio Renkoji di Cereseto (Alessandria) la statua del fondatore della scuola della Nichiren Shu e grande maestro buddhista giapponese, Nichiren Shonin (1222-1282). "E' l'unica del suo genere in Italia e in Europa", sottolinea il reverendo Shoryo Tarabini, responsabile della comunità. A officiare la cerimonia l'amministratore generale e arcivescovo Venerabile Nichiyu Mochida del Tempio Principale in Giappone (Kuonji, su Monte Minobu), accompagnato da monaci dalla scuola monferrina.

Molti i credenti presenti da Italia e altri Paesi, rappresentanti dell'Unione Buddhista italiana, altri religiosi delle varie tradizioni orientali. Ha partecipato il sindaco Enzo Lavagno.



