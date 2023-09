Moncalieri, a scuola tempo pieno per tutti fino alla 3a media

Tempo pieno a scuola per tutti fino alla terza media a Moncalieri (Torino). Grazie ad un investimento di oltre 400mila euro di fondi comunali, a tutti gli studenti fino ai 14 anni è garantita la possibilità di frequentare la scuola dalle 8 alle 16.30. Sono coinvolti 4.100 studenti dalle materne alle medie.

Un'altra iniziativa in ambito scolastico a Moncalieri è il nuovo 'Tempo dello Sport': il Comune, con un investimento di 35mila euro, offre alle famiglie attività sportive a tariffa ridotta all'interno delle palestre scolastiche, fino alle ore 20.

"Abbiamo lanciato il tempo pieno come laboratorio a Moncalieri nel 2019. I primi mesi sono andati benissimo, poi il Covid ci ha costretto a interrompere. - spiega il sindaco, Paolo Montagna - Quest'anno ripartiamo con un investimento di oltre 400mila euro che è confermato per i prossimi. Il tempo speso a scuola è il miglior tempo possibile. Ci piacerebbe che la questione tornasse ad essere centrale nel dibattito nazionale. Crediamo infatti che quando si parla dei terribili fatti di Caivano o di Palermo, magari in termini repressivi, bisogna guardare anche al diritto dei ragazzi di studiare e di praticare sport. Il tempo pieno - aggiunge il sindaco Montagna - è utile soprattutto per loro, ma anche per le famiglie. Con il nostro investimento colmiamo una lacuna dello Stato, ma io dico che si può fare. È una scelta politica che rivendichiamo".

Il tempo pieno è garantito grazie alla collaborazione con alcune associazioni del territorio. Nel pomeriggio le attività offerte comprendono corsi di inglese, musica, ripasso, svolgimento dei compiti. Ai progetti possono aderire anche le insegnanti di ruolo.

La richiesta di adesione alle famiglie partirà lunedì 11 settembre, con l'obiettivo di iniziare il 25 settembre.



