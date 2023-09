Marocco: mons. Repole, chiesa torinese pronta ad aiutare

"In queste giornate così dolorose per il Marocco, colpito dal durissimo terremoto di venerdì notte, desidero esprimere a nome mio e di tutta la Chiesa torinese affetto e partecipazione. E' un sentimento che vorrei andasse in modo speciale ai cittadini torinesi di origine marocchina - circa 22 mila in tutta la Città Metropolitana - che nel territorio diocesano vivono, qui lavorano e in queste ore soffrono per i familiari e per gli amici rimasti nei luoghi del sisma". E' il messaggio di mons. Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa.

"Prego e preghiamo per loro - aggiunge mons. Repole - siamo pronti ad aiutare come potremo unendoci alla rete ecclesiale italiana, ci sentiamo uniti ai fratelli della comunità islamica nell'invocazione dell'unico Dio Padre di tutti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA