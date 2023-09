Giachino (FdI), 'ho 10 proposte per rilanciare Torino'

Un decalogo per rilanciare Torino.

C'è anche questo nel libro, presentato oggi, 'Un Irriducibile contro il declino di Torino' scritto da Mino Giachino, ex sottosegretario ai Trasporti, fondatore del movimento SìTav SìLavoro e attualmente responsabile per il Piemonte di Trasporti e Infrastrutture di Fratelli d'Italia.

Oltre all'adozione del piano del ministro Urso per il rilancio del settore automotive, Giachino indica 9 punti "per rilanciare lavoro, economia e benessere": "accelerare in ogni modo gli investimenti dalla Tav", perché Torino sarà centrale nella Tav Valley, un'area di oltre 700 miliardi di pil"; prolungare "la linea 2 della Metropolitana sino a S.Mauro-Settimo; correggere la decisione europea che punta solo sull'auto elettrica; rilanciare le fiere economiche, a partire dal Salone dell'auto e della Tecnica; completare la costruzione della Città della Salute; realizzare il centro ricerche e scambio tecnologico nell'ex Palazzo della Rai; mettere in campo un piano di ristrutturazione delle periferie; rilanciare l'aeroporto di Caselle; sbloccare la concessione della tangenziale torinese completarla, realizzando la 4acorsia; promuovere i prodotti della nostra agricoltura di pianura e delle nostre vallate".



