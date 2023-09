Flavio Repetto, nel 2016 la cittadinanza onoraria di Novi

Cavaliere del Lavoro dal 1985, il Cavaliere del Lavoro Flavio Repetto il 10 dicembre 2016 ha ricevuto dal sindaco Rocchino Muliere e dal prefetto Romilda Tafuri la cittadinanza onoraria di Novi Ligure.

Nella sua lunghissima attività imprenditoriale aveva conquistato ii pubblico con uno spot ambientato sulle Alpi e un claim che rimarrà negli annali della pubblicità e nel cuore delle famiglie italiane: "Svizzero? No, Novi!".

La Elah Dufour Novi è vicina anche al mondo dello sport: dal 2010 è lo sponsor principale del Casale Monferrato basket con il marchio Novipiù; da anni, inoltre, l'azienda è partner dell'Asd Novi Hockey in line (Under 12, Under 16 e Serie C) e della Ginnastica Forza e Virtù.

"In realtà - confidava il cav. Repetto, ricevendo la cittadinanza onoraria - ho fatto cose normali, che ho sentito e portato avanti giorno per giorno. Se la 'Novi' oggi è così grande, - aveva detto - il grazie va a chi nel 1985 - dall'allora sindaco Mario Angeli, al sindacato - mi ha permesso di lavorare, ognuno facendo il proprio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA