Casale dedica un piazzale agli Internati Militari Italiani

Da oggi il piazzale davanti al Cimitero Urbano di Casale (Alessandria) è intitolato agli Internati Militari Italiani (Imi) del Monferrato. "Non solo un gesto simbolico - sottolinea il sindaco Federico Riboldi - La tutela della memoria e la divulgazione della storia passano, infatti, anche attraverso iniziative che concretizzano nella città e nella vita di tutti i giorni il sacrificio e le vicende che hanno toccato profondamente il passato del territorio".

A volere l'intitolazione anche l'associazione 'Li riporteremo a casa in Monferrato', presieduta da Andrea Desana: "è il completamento di un percorso di recupero della memoria storica iniziato il 19 novembre 2022 con l'inaugurazione del Famedio nel cimitero, dove dopo quasi 80 anni siamo riusciti a far rimpatriare i resti di 6 ragazzi morti nei lager nazisti".

Dall'associazione ormai sciolta, avendo raggiunto l'obiettivo, nascerà la sezione piemontese di quella nazionale 'Reduci dalla Prigionia', con sede proprio a Casale.



