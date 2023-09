Un vasto incendio ha devastato la scorsa notte una cascina in via Della Croce a Saluzzo, mandando in fumo 200 rotoballe nel fienile. Sono intervenuti i Vigili del fuoco di Saluzzo, la squadra con l'autoscala di Cuneo e i volontari di Racconigi e Savigliano, Le fiamme sono state domate solo nella mattinata di oggi. Non risultato coinvolti persone o animali.



