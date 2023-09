La direzione provinciale dell'Inps di Torino si sposta

La direzione provinciale dell'Inps di Torino a prtire dal 18 settembre si sposta in corso Vittorio Emanuele II 3, con al piano terrà i servizi di prima accoglienza per gli utenti. Lo comunica l'Inps in una nota.

Gli sportelli di linea saranno al piano terra e al primo piano, dove saranno collocati anche gli uffici di direzione.

Il trasferimento avverrà, viene spiegato, "assicurando la continuità delle attività e senza alcuna interruzione dei servizi destinati all'utenza. Restano invariati i canali di contatto con la direzione provinciale e gli orari di apertura al pubblico".



