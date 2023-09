Inaugurata la 57/a edizione della Douja d'Or di Asti

E' stata inaugurata oggi pomeriggio ad Asti la 57/a edizione della Douja d'Or, la storica rassegna del vino che resterà per le vie del centro cittadino fino al 17 settembre.

Anche per quest'anno la rassegna sarà diffusa e itinerante, con 10 giorni di talk, degustazioni, masterclass, incontri, letture, musica e spettacolo.

Dopo la conferenza inaugurale oggi pomeriggio in Camera di Commercio ad Asti con i saluti istituzionali, moderata da Chiara Buratti, il taglio del nastro e la sfilata inaugurale con Just Jazz Parade, con apertura musicale itinerante per tutte le location della Douja d'Or.



