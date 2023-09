Il direttore regionale Paola dei vigili del fuoco a Torino

Il direttore regionale dei vigili del fuoco, Alessandro Paola, ha fatto visita oggi al comando di Torino, accolto dal comandante Vincenzo Bennardo. La visita è iniziata con il cambio turno del personale operativo alle 8 del mattino, una prassi quotidiana condivisa in tutte le caserme d'Italia.

Questa occasione è stata un'opportunità per essere vicino al lavoro del personale impiegato nelle squadre di partenza, viene evidenziato da una nota degli stessi vigili del fuoco.

Successivamente, la visita si è estesa ai nuclei specializzati come Usar (Urban Search And Rescue), Nbcr (Nucleare, biologico, chimico e radiologico) e sommozzatori, fino a giungere alla sala operativa, il cuore della coordinamento delle operazioni di salvataggio, protezione e assistenza. Paola, con la sua vasta esperienza nell'organizzazione del soccorso sia come direttore del Con (Centro operativo nazionale) che come comandante dei vigili del fuoco di Roma, "ha ribadito il suo impegno nella gestione delle strategie di soccorso in un territorio complesso come quello piemontese. In particolare, ha espresso ammirazione per l'imponenza delle Alpi che circondano la regione" viene riferito. Ha promesso di "mettercela tutta" per conoscere sia il territorio ma ancor più le persone. La visita si è conclusa con un caloroso saluto al personale dell'Associazione nazionale vigili del fuoco, accompagnato da una dimostrazione di un simulatore didattico per la sicurezza negli ambienti domestici.





