Fridays for future, sciopero mondiale per il clima 15/9 e 6/10

"L'Italia è a un nuovo capitolo della storia climatica: ondate di calore, alberi sradicati dal vento, chicchi di grandine come palle da tennis e alluvioni. È il capitolo della devastazione, che rende l'azione collettiva indispensabile". A dirlo è il movimento Fridays for future, invitando a scendere in piazza il 15 settembre e il 6 ottobre tutte le associazioni, i sindacati e i movimenti in ogni città.

Annuncia per il 15 settembre l'inizio della "#ResistenzaClimatica con una giornata di azione globale per il clima e tornerà nelle principali piazze d'Italia con lo sciopero del 6 ottobre".

"Un governo che, all'indomani della catastrofe, nega ogni correlazione tra fenomeni estremi e crisi climatica è un governo negazionista. E per questo inadeguato a indicare risposte per prevenire i peggiori scenari prospettati dalla scienza climatica" dice Giacomo Zattini, portavoce del movimento.





