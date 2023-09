A 140 anni dalla nascita un festival dedicato a Guido Gozzano

Si terrà alla Villa Il Meleto di Agliè, sabato 9 settembre, la seconda edizione del festival letterario 'Figure dimenticate del Piemonte', dedicata a Guido Gozzano a 140 anni dalla nascita. Tra gli appuntamenti la presentazione del libro della scrittrice e giornalista Marina Rota 'Amalia Guglielminetti, L'amore in versi con Guido Gozzano' (edizione Pedrini), dedicato alla intensa e tormentata liason tra il poeta e la donna.

"Dall'epistolario ho tratto 12 snodi fondamentali tramutandoli in poesia con una grande attenzione per la metrica dei sonetti, ma soprattutto con un profondo transfert per indagare le loro anime inquiete" spiega Marina Rota. "Oggi sappiamo che Gozzano è vivo e che la sua lingua si può riprodurre. La sua anima è qui; in Marina continua a vivere. Il duplicato, oggi si direbbe il clone, esiste. Ed è un giorno di festa", scrive Vittorio Sgarbi nella presentazione del libro.





