Scultura diffusa 2023, al via la Biennale Città di Pinerolo

Prende il via il 7 settembre fino al 7 gennaio 2024 la terza Biennale della Città di Pinerolo Scultura Diffusa con la direzione artistica della Galleria Losano Associazione Arte e Cultura. La manifestazione d'arte contemporanea vede dal 2017 l'esposizione di opere monumentali in luoghi pubblici di particolare interesse culturale, storico e architettonico di Pinerolo, coinvolgendo tanto lo spazio fisico quanto quello relazionale e conferendo nuove narrazioni e possibilità d'uso per il suo paesaggio urbano.

Quest'anno il percorso artistico, al via con le "Incursioni" di Paolo Grassino, non ha una partenza ma un epicentro, la Cavallerizza Caprilli, arena e theatrum principale della manifestazione, sul modello delle Expo internazionali. La Biennale apre la sua terza edizione con un coup-de-théâtre di grande drammaticità: varcando la soglia del maneggio il visitatore è proiettato, come il superstite di un disastro, in uno scenario apocalittico, poiché al centro della pista appare lo schianto di un aereo Mig 15 - 2012. L'esposizione prosegue al piano superiore della Cavallerizza, sugli spalti che per la prima volta dopo tanto tempo tornano nuovamente accessibili al pubblico, dove alle pareti si trovano pannelli traforati che rappresentano paesaggi urbani bombardati. L'itinerario di visita continua all'esterno lungo le mura perimetrali del maneggio e della Biblioteca Alliaudi, che si affacciano su Piazza Volontari della Libertà, con due figure mutanti a grandezza naturale.

Altra tappa del percorso è a San Maurizio, sulla terrazza panoramica del Santuario Madonna delle Grazie, con l'opera Cardiaco - 2006 un gigantesco cuore nero in alluminio. Infine, la mostra presso la Galleria Losano dove sono esposte altre sculture di piccolo formato e opere su carta per approfondire la poetica e il lavoro dell'artista.



