Passaggio di consegne al 3° Reggimento Alpini della Taurinense

Passaggio di consegne al 3° Reggimento Alpini della Brigata Taurinense. Il colonnello Alberto Salvador si è insediato oggi al comando, subentra al pari grado Francesco Cameli.

La cerimonia solenne si è tenuta alla caserma 'Berardi' di Pinerolo, sede del reggimento, alla presenza del generale Enrico Fontana, comandante della Brigata Taurinense - la grande unità cui appartiene il 3° Reggimento - e delle autorità civili, militari e religiose, oltre alle Sezioni Valsusa e di Pinerolo dell'Associazione Nazionale Alpini.

Attualmente il 3° Alpini è schierato a Erbil, nel Kurdistan iracheno, nel quadro dell'operazione 'Prima Parthica', mirata a formare le forze di sicurezza locali, mentre continua l'impegno degli uomini e delle donne del reggimento nell'operazione 'Strade Sicure' nel nord-ovest.

Durante il mandato del colonnello Cameli il reggimento è stato inoltre impegnato su molteplici fronti: tra il 2022 e il 2023 ha costituito il primo contingente nazionale operativo con la Nato in Ungheria nell'ambito della "enhanced Vigilance Activity", la missione lanciata dall'Alleanza Atlantica per garantire la vigilanza e la deterrenza lungo il proprio confine orientale. Nell'inverno scorso un contingente del 3° ha partecipato all'esercitazione Cold Response 22 in Norvegia, in prossimità del Circolo Polare Artico.

Il colonnello Cameli rivestirà l'incarico di capo di Stato Maggiore della Taurinense a Torino, da dove continuerà a seguire da vicino anche le attività del 3°. Per il colonnello Salvador si tratta di un ritorno a Pinerolo, dove aveva comandato il battaglione alpini Susa, dopo un periodo trascorso allo Stato Maggiore della Difesa.



