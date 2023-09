Nasce 'Ugidue',area infanzia per i bambini del Regina Margherita

Un nuovo spazio ludico-educativo per i bambini dimessi dall'ospedale ma che sono ancora in terapia e non possono tornare alla scuola d'infanzia. E' 'UgiDue', l'area infanzia realizzata a Torino, in corso Dante 10, da Unione genitori italiani contro il tumore dei bambini, insieme con l'Ospedale Infantile Regina Margherita e la Direzione di Città della Salute, l'Istituto scolastico Comprensivo Vittorino Da Feltre e grazie al sostegno della Juventus. Il centro è destinato ai piccoli dai 3 ai 6 anni al Regina Margherita e viene aperto per attività ricreative e didattiche tutte le mattine, da mercoledì 13 settembre a giugno, per gruppi di bimbi ritenuti idonei dai loro medici.

L'inaugurazione oggi, alla presenza di Enrico Pira, presidente Ugi, Gianluca Ferrero, presidente Juventus, Giovanni La Valle, direttore generale Città della Salute di Torino, Franca Fagioli, direttore del Dipartimento patologia e cura del bambino del Regina Margherita e Giorgio Brandone, dirigente del Vittorino Da Feltre.

Lo spazio si mostra accogliente e gioioso, attrezzato con micro-tavolini, sedie mignon, costruzioni in legno e sabbiere; alle pareti decorazioni animalier, con la zebra juventina protagonista. Ci sono laboratori creativi, un angolo dei libri, l'area teatro. Le psicologhe Giulia Zucchetti e Claudia Peirolo ne sono le referenti.

"La Juventus non è solo sport, ma è anche impegno nel campo educativo e in quello sociale, facciamo tantissime iniziative sul territorio - ha detto Ferrero - la forza del calciatore in divisa muove gli animi delle persone e i giocatori della Juventus sono particolarmente richiesti. Siamo orgogliosi di partecipare a iniziative come 'UgiDue' che aiutano i bambini a guarire e nel percorso educativo. Continueremo - ha concluso il presidente bianconero - la nostra collaborazione con la presenza fisica e l'aiuto materiale".



