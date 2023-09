It-alert, 14 settembre il test in Piemonte alle 12

In Piemonte il 14 settembre alle 12 è in programma la sperimentazione di It-alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale, che consentirà l'invio di un sms al cellulare dei cittadini sul territorio, in caso di gravi emergenze o di catastrofi naturali. Un sistema che non sostituirà però le modalità di informazione e di comunicazione di allerta già in uso a livello regionale e locale, ma le integrerà. Il messaggio sperimentale non entrerà ovviamente nel dettaglio dei rischi e dei comportamenti da tenere, trattandosi appunto di un test. Visto il messaggio i cittadini potranno compilare il questionario, in forma anonima.

Il test servirà a prendere consapevolezza del suono che il telefonino produrrà alla ricezione del messaggio e dell'aspetto del messaggio stessi. L'obiettivo di It-alert è di favorire l'informazione tempestiva alle persone potenzialmente coinvolte da un evento di cui si occupa la protezione civile, per minimizzare l'esposizione di ciascuna persona e della collettività al pericolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA