Questa mattina, poco prima delle 7, è scoppiato un incendio sull'autostrada Torino-Savona in direzione Savona all'altezza di Carmagnola (Torino). In fiamme un camion che trasportava sei automobili.

La circolazione in direzione Savona è stata interrotta. Sul posto i vigili del fuoco.



