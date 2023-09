Imprenditoria innovativa, aperta call GrandUP! Tech Academy

Chi vuole cimentarsi con il mondo delle startup innovative basate sulla tecnologia da oggi ha a disposizione un'opportunità in più e un punto di partenza da cui avviare un reale percorso di crescita: sono infatti aperte le candidature alla terza edizione di GrandUP! Tech Academy, l'iniziativa gratuita di formazione per futuri imprenditori e startup innovative della provincia di Cuneo.

L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Crc in collaborazione con I3P, l'Incubatore del Politecnico di Torino, nel contesto del progetto pluriennale GrandUP! Tech, avviato nel 2021 con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo di un ecosistema dell'innovazione e la nascita di nuove imprese sul territorio cuneese.La nuova edizione di GrandUP! Tech Academy sarà presentata giovedì 21 settembre, alle ore 18 presso il Rondò dei Talenti di Cuneo.

Il percorso formativo di GrandUP! Tech Academy è interamente gratuito ed è rivolto tanto ad aspiranti imprenditori e imprenditrici, quanto alle giovani aziende innovative già attive sul territorio: l'iniziativa è aperta a tutti i residenti o domiciliati nella provincia di Cuneo e a chi vi ha insediato, o intende insediarvi, una propria impresa. I team di progetto possono iscrivere più di un componente per la partecipazione all'Academy, mentre ogni partecipante o team di partecipanti può presentare un solo progetto d'impresa da sviluppare nel corso degli incontri. Per prendere parte al percorso, i cui posti disponibili sono limitati, è possibile candidarsi fino al 27 ottobre,



