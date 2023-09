Ferirono uno studente lanciando una bici, condannati i 3 minori

Il tribunale dei minori di Torino ha condannato per tentato omicidio i tre adolescenti che la sera del 21 gennaio lanciarono una bicicletta dalla balaustra dei Murazzi, colpendo alla testa lo studente universitario Mauro Glorioso. Le condanne sono a 9 anni e 9 mesi, 9 anni e 4 mesi e 6 anni e 8 mesi. La Procura aveva chiesto 13 anni per il 17enne, che ha avuto la condanna più alta, e 9 anni per il 15enne e la ragazza, che ha avuto la condanna più lieve. La difesa aveva invece chiesto la messa in prova per i giovanissimi. Le motivazioni tra 90 giorni.



