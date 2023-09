Ex operaio Sigifer, 'si lavorava senza ok, vadano in galera'

"Abbiamo confermato quello che avevamo già detto, cioè che si lavorava anche senza autorizzazioni". A dirlo, uscendo dalla Procura di Ivrea (Torino), è stato Antonio Veneziano, un ex dipendente della Sigifer di Borgo Vercelli. La stessa ditta dei cinque operai travolti da un treno mentre lavoravano a Brandizzo, nel Torinese, per cambiare dei binari, nella notte tra mercoledì e venerdì. Dalla giustizia cosa si aspetta? "Giustizia. Che vadano in galera e che chiuda l'azienda" ha risposto Veneziano ai cronisti intorno alle 14.30, dopo cinque ore all'interno del Palazzo di giustizia con un altro ex collega, Marco Buccino.





