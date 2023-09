Douja d'Or: Monchiero, 'è vetrina di tutto il vino piemontese'

"La Douja d'Or di Asti è una vetrina di tutto il vino piemontese. È un aspetto importante, non secondario e direi sostanziale e identitario della nostra regione che è tra le più vinicole del mondo con una qualità senza paragoni e indiscutibile".

Sono le parole di Francesco Monchiero, presidente di Piemonte Land of Wine, alla vigilia dell'inaugurazione della Douja d'Or di Asti, che si aprirà domani in città, fino al 17 settembre e che vedrà, tra gli altri, anche la partecipazione di Piemonte Land nei vari talk, masterclass ed eventi diffusi.

"Ad Asti - aggiunge - va orgogliosamente in mostra un'eredità storica, culturale e anche imprenditoriale, ascritta a donne e uomini che amano il proprio territorio, dalle vigne alle cantine, tanto da farne la loro bandiera".



