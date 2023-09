Da Cheese un manifesto per salvare pascoli e prati stabili

"Sarà l'edizione più importante per i suoi contenuti politici". Serena Milano, direttrice di Slow Food Italia, annuncia così il 14° Cheese, la rassegna internazionale biennale dedicata ai formaggi a latte crudo, in programma a Bra (Cuneo) dal 15 al 18 settembre e presentata oggi a Torino.

Il claim di Cheese quest'anno è 'Il sapore dei prati' e le iniziative ruotano alla difesa e al rilancio dei prati stabili e dei pascoli, "ecosistemi fragili e preziosi che rappresentano una risorsa fondamentale per la biodiversità, per l'ambiente, per le comunità locali e per la nostra salute".

A Bra ci saranno 400 espositori da tutte le regioni d'Italia e 14 Paesi, 50 Presìdi Slow Food, 300 eventi in programma di cui la stragrande maggioranza gratuiti e senza necessità di prenotazione. La rassegna è organizzata da Slow Food e Città di Bra, con il supporto della Regione Piemonte e il patrocinio dei ministeri dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Turismo. All'inaugurazione, venerdì 15 settembre, è prevista la presenza del ministro Lollobrigida.

"I prati stabili sono un vero e proprio tesoro nascosto, una risorsa sia per le terre alte del nostro paese, sia per la rigenerazione dei terreni di pianura. Prati stabili e pascoli sono uno straordinario serbatoio di CO2 e uno scrigno di biodiversità vegetale e animale. - sottolinea Serena Milano - Ma i prati stabili non sono selvatici, devono essere curati e gestiti. Per salvarli bisogna salvare i pastori e l'allevamento estensivo, rimettere in equilibrio terra, persone e animali"



