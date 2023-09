Alessandria, Suoni e Parole per Democrazia e Libertà

Piazza Santa Maria di Castello ad Alessandria, nello storico Borgo Rovereto, ospita - da domani a domenica 10 settembre - le celebrazioni per l'80/o anniversario della firma dell'Armistizio e l'inizio della Resistenza. 'Suoni e parole per Democrazia e Libertà' è l'iniziativa organizzata dall'Anpi provinciale con il Comune; sostegno Fondazione Cassa di Risparmio, patrocinio Provincia. In programma dibattiti, spettacoli, documentari, musica, riflessioni sull'attualità sociale e politica. Temi conduttori: la caduta del Fascismo del 25 luglio e il collasso dell'esercito e del Paese con la resa agli Alleati dell'8 settembre 1943; il 50/o anniversario del colpo di stato in Cile (11 settembre 1973).

Atteso, sabato 9, il concerto 'Imaginación, memoria y futuro' degli Inti-Illimani Histórico, famoso gruppo musicale de 'La nueva canción cilena'. Durante l'esibizione l'artista Hector 'Mono' Carrasco, rifugiato politico in Italia che attualmente vive in Monferrato, realizzerà un murale con la collaborazione di un gruppo di assistenti multietnico. All'Aula Studio Porto delle Idee in via Verona domenica 10 proiezione in anteprima mondiale del documentario 'Un Bastardo e l'Eredità di Pinochet' del regista José Luis Navarrete (Pepe) Rovano.

Sempre domenica, torneo semilampo regionale di scacchi al circolo La Familiare e 'Pedalata della Memoria'.



