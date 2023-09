Urso, eviteremo il blocco del diesel Euro 5 in Piemonte

"Posso annunciare che sulla base del confronto in atto ed è verosimile che già nella prossima settimana si possa evitare il blocco di questi veicoli". Lo afferma il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, durante un question time alla Camera, parlando dello stop ai veicoli diesel Euro 5 previsto a partire dal 15 settembre nella Regione Piemonte. "Resta molto fermo l'impegno del governo e dell'Italia a tutela dell'ambiente", aggiunge il ministro.

"Gli interventi e le misure in parte già attuati hanno consentito di ottenere risultati significativi nella qualità dell'aria. Occorre proseguire con un approccio in grado di tenere conto delle trasformazioni in atto e della stringente regolamentazione europea, senza ricorrere a soluzioni estemporanee che rischierebbero di indebolire il settore", continua Urso ricordando che il governo è impegnato a costruire una strategia di rilancio e di transizione ecologica per il settore con il tavolo Stellantis come "snodo fondamentale".

"Nel quadro dell'accordo al tavolo automotive è nostra intenzione aumentare gli incentivi per consentire a chi ne ha davvero bisogno, i possessori di auto euro 0, 1, 2 e 3 di migliorare il parco auto circolante", aggiunge Urso che spiega come la revisione degli incentivi debba sostenere, da una parte, l'acquisto di veicoli più sostenibili e, dall'altro, promuovere la produzione nazionale.



