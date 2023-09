Opera Viva, Cinghie di Luigi Gariglio il nuovo manifesto

È Luigi Gariglio con l'opera Cinghie (2023) a inaugurare giovedì 7 settembre alle ore 18.30 per il quarto appuntamento dell'anno di Opera Viva Barriera di Milano, Il Manifesto, Il progetto/opera di arte pubblica ideato nel 2015 da Alessandro Bulgini negli anni ha ospitato più di 50 artisti italiani e stranieri, interpreti dello spazio pubblico di 6x3 metri di piazza Bottesini a Torino. L'edizione 2023, intitolata "Opera Viva, Luigi l'addetto alle affissioni" si concentra sul concetto di ribaltamento: nessuna figura curatoriale, soltanto gli artisti e Luigi, l'addetto alle affissioni, che appenderà tutte le immagini capovolte.

L'opera fotografica di Gariglio realizzata quest'anno mette in scena nello spazio pubblico il ricorso alla contenzione, l'atto sanitario che limita i movimenti di un individuo con l'utilizzo di mezzi fisici, talvolta utilizzato anche dalle forze di polizia. Cinghie mette in luce uno dei tabù della società contemporanea attraverso lo studio che l'artista compie entrando nei reparti ospedalieri e osservando le interazioni interne.



