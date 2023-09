In bici e a piedi sul Monte Rosa per ricordare i genitori

Hanno percorso 179 chilometri in 13 ore, superando un dislivello di circa 5.000 metri, per ricordare i loro genitori, Miriam e Beppe Rosso, morti in un tragico incidente a Lillianes, in Valle d'Aosta, il primo novembre 2018, vittime di un albero caduto sulla loro auto lungo la strada per Gressoney. Protagonista dell'insolita performance sportiva sono Alberto e Davide Rosso, di Rivalta (Torino), che sono partiti in bicicletta da Villarbasse (Torino) e hanno raggiunto Gressoney per poi proseguire a piedi fino al Cristo delle Vette, in cima al monte Balmenhorn, a 4.167 metri di quota. "Il Cristo delle Vette - hanno commentato - rappresenta per noi un luogo di famiglia, perché qui sono stati sia nostra madre che nostro padre, e anche nostro nonno. Abbiamo compiuto questo cammino per far pace con la valle e con questo destino infame che ci è capitato. È stato un gesto faticoso, necessario per pagare un prezzo e dire che adesso questo capitolo è finalmente chiuso".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA