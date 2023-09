Due weekend per la 62ª Festa del Vino del Monferrato Unesco

Due weekend - dal 15 al 17 e dal 22 al 24 settembre - per la 62esima 'Festa del Vino del Monferrato Unesco' a Casale Monferrato (Alessandria). Ventiquattro produttori del territorio offriranno oltre 100 etichette, accompagnando 32 Pro Loco con oltre un centinario di ricette della tradizione. Sede della manifestazione il Mercato Pavia. Predisposti 1.500 posti a sedere in più, per una capacità totale di 5.500.

"La Festa è diventata il principale evento turistico del territorio - sottolineano il sindaco Federico Riboldi e il vice Emanuele Capra - richiamando visitatori dal nord Italia e dall'estero. Una festa esempio di tradizione che accompagna la storia ed evolve, seguendo la società trasformatasi da agricola a industriale e confermandosi un successo straordinario".

Pro Loco e produttori devolveranno parte del ricavato della vendita di alcune loro ricette o bottiglie di vino a favore della ricerca sulle patologie ambientali e le malattie amianto-correlate.



