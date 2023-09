Borsalino X Elie Saab, nel segno della creatività

Dal dialogo fra l'atelier Elie Saab, il primo fondato nel 1982 a Beirut, e Borsalino nasce una capsule collection di scultorei cappelli che reinterpretano l'eleganza senza tempo con un tocco moderno. Espressione di una radiosa femminilità, i tre modelli hanno debuttato con la collezione Elie Saab Ready to Wear Autunno-Inverno 2023/24. Sono dedicati a donne di carattere, eleganti e moderne al tempo stesso. Proposti nelle delicate sfumature cipria, bianco e nero, proposti nella forma Nila, sono decorati con il monogramma gioiello Elie Saab e la firma dorata Borsalino.

"Con la capsule collection Borsalino X Elie Saab continua la nostra strategia di sperimentazione e innovazione, alla ricerca di nuovi linguaggi creativi - sottolinea Mauro Baglietto, direttore generale Borsalino -. La collaborazione con Elie Saab è nata in modo naturale scoprendo di avere molte cose in comune: all'origine di ogni accessorio delle due maison, oltre al lampo di ispirazione creativa, ci sono passione, impegno e abilità artigiana".



