A Torino 70 nuovi tram, i primi circoleranno da lunedì

A Torino sono in arrivo 70 nuovi tram altamente tecnologici, i primi dei quali entreranno in servizio a partire da lunedì prossimo sulla linea 9.

Il design, curato da Giugiaro Architettura, è caratterizzato da ampie vetrate che offrono una grande luminosità interna e una vista panoramica dell'ambiente circostante. Dall'esterno le vetrate appaiono oscurate e la carrozzeria dipinta nei colori giallo e blu di Torino. Ci sono due posti per sedie a rotelle dotati di pulsanti per chiamare il conducente, sedili per le persone con mobilità ridotta, e un posto a sedere con accanto lo spazio per il cane guida in prossimità del primo ingresso. Le fermate sono annunciate sia all'interno sia all'esterno del mezzo.

I nuovi tram, prodotti da Hitachi Rail nello stabilimento di Napoli, hanno la stessa capacità di quelli che saranno dismessi - 200 passeggeri - ma sono più maneggevoli perché lunghi 28 metri anziché 34. I mezzi sono stati presentati oggi, alla presenza del sindaco Stefano Lo Russo, dell'assessora ai Trasporti Chiara Foglietta, e dell'amministratore delegato di Gtt, Serena Lancione.

"Il nostro obiettivo - ha sottolineato Lo Russo - è quello di rinnovare l'intera flotta dei mezzi di Gtt: i nuovi tram saranno 30 entro la fine di quest'anno, ma i mezzi nuovi che circoleranno nei prossimi tre anni saranno centinaia, nell'ottica di fornire alla città un trasporto pubblico efficiente, puntuale ed ecologico".



