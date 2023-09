Torinodanza, Sydney Dance Company inaugura il festival

Sarà la Sydney Dance Company, la principale compagnia di danza contemporanea australiana, a inaugurare giovedì 14 settembre alle ore 20.45, alle Fonderie Limone di Moncalieri, l'edizione 2023 di Torinodanza Festival.

La compagnia australiana, diretta dal 2009 dal coreografo spagnolo Rafael Bonachela, arriva quest'anno per la prima volta a Torinodanza, con lo spettacolo ab [intra] che sarà replicato anche il 15 e il 16 settembre alle ore 20.45. La performance, creata nel 2018, prende il suo titolo da un'espressione latina che significa da dentro e rappresenta un intenso viaggio nell'esistenza umana che muove dalla tenerezza al turbamento, in cui si alternano momenti collettivi, assoli e passi a due.

TorinoDanza, diretto da Anna Cremonini e realizzato dal Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, è in programma fino al 25 ottobre.



