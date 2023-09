Torino Film Industry torna dal 23 al 29 novembre con il Tff

Prenderà il via giovedì 23 novembre e proseguirà fino a mercoledì 29 novembre - in concomitanza e in sinergia con il Torino Film Festival - il Tfi Torino Film Industry, creato nel 2018 con l'obiettivo di valorizzare le potenzialità del sistema cinema torinese e fornire ai professionisti nazionali e internazionali un programma di appuntamenti trasversale e capace di coinvolgere l'intera filiera dell'audiovisivo. il programma- pitching sessions, panel, workshop, one-to-one meetings che si terranno nuovamente presso la storica sede del Circolo dei lettori di Torino - è stato presentato all'Italian Pavilion organizzato da Cinecittà presso l'Hotel Excelsior a Lido di Venezia. Lunedì 11 settembre apre la campagna degli accrediti. Promosso da Regione Piemonte e Città di Torino il Tfi ha il sostegno dalla nascita di Film Commission Torino Piemonte che coordina l'intera iniziativa - insieme a TorinoFilmLab e Talents and Short Film Market.

Sarà il programma di Tfl Italia (organizzato da TorinoFilmLab) a inaugurare i lavori insieme alle attività di Lovers Goes Indistries, che proseguiranno con i Production Days organizzati da Film Commission Torino Piemonte e, a seguire, con Onlive Campus, Tsfm vol. 8 (Talents and short film market (precedentemente noto come Torino Short Film Market) e Ids Italian Doc Screenings dedicato a l mondo del documentario.





