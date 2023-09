To listen To, torna il festival dell'ascolto sperimentale

To Listen To, il festival dell'ascolto sperimentale, arriva alla seconda edizione, mantenendo come focus l'ascolto e l'esplorazione del materiale sonoro nelle sue molteplici forme. Un Festival slegato da generi specifici, fatto di concerti fuori dall'ordinario, talk che esplorano territori inconsueti, installazioni sonore originali, workshop a misura di bambini. Un Festival diffuso ideato dalla comunità Smet, la scuola di musica elettronica del Conservatorio, che crea connessioni e collaborazioni con diverse realtà sul territorio.

"Oggi la questione della qualità diventa fondamentale: siamo abituati ad ascoltare male, sui telefonini o in contesti distrattivi dove la musica rimane in sottofondo. Noi invece vogliamo invitare il pubblico ad un ascolto curioso e qualitativo", dice Stefano Bassanese, coordinatore Smet e direttore artistico del festival Per questo secondo anno, in linea con la prima edizione, il Festival continua a collaborare con varie realtà del territorio cittadino, in primis le Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo, main partner del Festival, che apre le porte del museo torinese per l'anteprima del Festival a una ricca tre giorni di concerti, di dialoghi sul tema dell'ascolto in cui si confronteranno musicisti e accademici. "Le Gallerie di Piazza San Carlo rafforzano il proprio ruolo di spazio vivo che accoglie, promuove e racconta nuove espressioni della creatività, lavorando in dialogo continuo con la città e in collaborazione con istituzioni, artisti e professionisti che condividono un approccio aperto, innovativo e inclusivo dell'offerta culturale" sottolinea Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo e Direttore Gallerie d'Italia.





