Tasse evase, Gdf Asti sequestra locali e beni a un imprenditore

La Guardia di Finanza di Asti ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip del Tribunale di Asti, nei confronti di un imprenditore dell'Astigiano, indagato per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e di infedele dichiarazione dei redditi.

Nello specifico, il titolare di una ditta di trasporti avrebbe evaso tasse per 600mila euro.

"I successivi ulteriori approfondimenti investigativi eseguiti - spiegano dalle Fiamme Gialle di Asti - hanno portato ad ipotizzare che l'indagato, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte per rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, abbia alienato al figlio e intestato fittiziamente al coniuge beni per un valore stimato di circa un milione di euro".

Tra i beni sequestrati anche un appartamento a Varazze (Savona) e un immobile commerciale a Torino.



