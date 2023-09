Orchestra Filarmonica, la stagione ispirata dai 'Profumi'

Ha per titolo 'Profumi' la stagione concertistica dell'Orchestra Filarmonica di Torino, che verrà inaugurata il 24 ottobre, ispirata "alle emozioni e ai ricordi evocati dalle fragranze olfattive". Una proposta che è frutto del lavoro del team artistico formato dal presidente e direttore artistico Michele Mo, dal direttore musicale Giampaolo Pretto e dal segretario generale Gabriele Montanaro.

"Se nella scorsa stagione - spiega Mo - ci eravamo ispirati al mondo affascinante dell'alchimia, quest'anno faremo vivere al nostro pubblico una esperienza che unisce la musica alle sensazioni evocate dai profumi. A ispirarci è stata l'analogia nel processo creativo, nonché l'affinità tra le emozioni che musica e profumi suscitano: la similarità del lavoro di bottega che sta dietro alla costruzione di un concerto rimanda a quello che permette di definire e combinare le sfumature di ogni essenza".

I concerti "richiamano quindi le sette famiglie di profumi che Eugène Rimmel, profumiere del XIX secolo, utilizzò per dare un nome alle sensazioni olfattive. Ogni concerto è un tuffo nel meraviglioso archivio sensoriale della vita, dove il ricordo di una fragranza, così come le note di un brano, riportano a sensazioni ed esperienze vissute", aggiunge il direttore artistico.

Dopo l'esordio di martedì 24 ottobre, le altre date di 'Profumi' sono il 21 novembre, il 23 gennaio 2024, il 13 febbraio, il 12 marzo, il 23 aprile, il 21 maggio 2024, il 4 giugno 2024. I concerto si terranno il martedì sera in Conservatorio, la prova generale il lunedì pomeriggio al Teatro Vittoria - ad eccezione dei mesi di maggio e di giugno in cui non è prevista - e la prova di lavoro della domenica mattina a Più SpazioQuattro. Le informazioni sono disponibili sul sito web www.oft.it.



