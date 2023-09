L'Italia vince ai DesignEuropa Awards a Berlino

La macchina per caffè espresso completamente automatica, progettata da Vittorio Bertazzoni, Matteo Bazzicalupo e Raffaella Mangiarotti per la Smeg, ha vinto il premio per l'industria alla quarta edizione dei premi DesignEuropa, tenutasi all'Axica Convention Center a Berlino.

Questa macchina compatta consente la preparazione professionale del caffè in modo semplice e intuitivo.

Il premio per le imprese piccole ed emergenti è stato assegnato a RemigoOne, un motore elettrico fuoribordo creato dalla designer slovena Ajda Bertok e realizzato in linea con i principi di innovazione e sostenibilità nel settore della navigazione. Seconda classificata in questa categoria è giunta l'impresa italiana Jarsty con il suo progetto omonimo Jarsty, uno strumento che consente ai clienti di preparare, cucinare, conservare, trasportare e consumare facilmente i pasti in un unico contenitore.



