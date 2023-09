Crolla un ponteggio nel Torinese, tre operai feriti

Incidente su lavoro nel primo pomeriggio di oggi a Rivoli, alle porte di Torino. A quanto si apprende, un ponteggio è crollato in via Acqui, dove erano in corso dei lavori vicino a un edificio che ospita una chiesa evangelica. Ci sarebbero dei feriti tra i lavoratori presenti nel cantiere.

Sono tre gli operai feriti dal crollo in un cantiere di Rivoli. Stavano lavorando alla costruzione di un solaio in via Pavia all'angolo con via Acqui.

Sul posto sono intervenuti il 118, due squadre dei vigili del fuoco e un team Usar (Urban Search and Rescue) formato da sanitari e vigili del fuoco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA