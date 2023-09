Concorso Città del vino, medaglia d'oro al 'Convivio 2019'

Il Convivio 2019 di Tenuta Gaggino di Ovada, socia Cia, ha vinto la Medaglia d'Oro 2023 nella XXI Edizione del Concorso Enologico Internazionale Città del Vino con il coordinamento di Città del Vino Piemonte. La cerimonia si è svolta al Castello del Monferrato di Casale.

La Commissione che ha giudicato i vini era formata da 12 tra enologi e sommelier, la metà provenienti da Portogallo, Croazia, Germania e altri Paesi. Analizzati 1.300 campioni in degustazione, di cui 1165 italiani (la rimanenza europei e dal Brasile).

La particolarità del Concorso è la premiazione anche del comune in cui l'azienda opera: insieme a Gabriele Gaggino riconoscimento anche a Paolo Lantero, primo cittadino di Ovada.

Il prossimo anno l'evento, itinerante, si svolgerà in Friuli Venezia Giulia.

Il Convivio 2019 è derivato da uve Dolcetto, gradazione 13%.





