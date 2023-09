Casale Monferrato in Normandia per Les Carrés Fleuris

Casale Monferrato (Alessandria), con Bellaria Igea Marina (Rimini) e Spello (Perugia), rappresenta i Comuni Fioriti Italiani alla 17esima edizione di Les Carrés Fleuris, in programma oggi e domani a Évreux in Normandia. Gli enti sono stati selezionati da Asproflor durante il meeting nazionale dell'associazione, che si è tenuto all'Eima di Bologna.

"Casale, antica Capitale del Monferrato, persegue con convinzione lo sviluppo di politiche di valorizzazione del territorio - sottolinea l'assessore Cecilia Strozzi - che si realizzano anche attraverso iniziative come questa che, in modo virtuoso, rinnovano gli spazi pubblici in armonia con il contesto storico-sociale".



