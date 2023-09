Alcol test gratuiti al Festival delle sagre di Asti

Al Festival delle Sagre di Asti, che tornerà in piazza Campo del Palio sabato 9 e domenica 10 settembre, sarà presente anche il servizio S.S.D. Dipendenze dell'Asl di Asti, per sensibilizzare il pubblico sui rischi collegati alla guida in stato d'ebrezza o sotto effetto di stupefacenti.

Nel gazebo posizionato in piazza Libertà, dalle 19 alle 24, verranno distribuiti volantini, effettuati interventi di educazione sanitaria, ed eseguiti, su base volontaria, etilotest.

L'iniziativa rientra nel piano regionale e locale per la prevenzione della sicurezza negli ambienti di vita, a livello domestico come sulle strade.

"Secondo i più recenti dati Istat disponibili - ricorda l'Asl di Asti - nel 2021 si sono verificati in Piemonte 9.759 incidenti stradali che hanno causato la morte di 192 persone; il tasso di mortalità complessivo per incidente stradale è del 4,5% ma è più elevato nelle fasce di popolazione giovane (15-29 anni, 5%) e negli anziani (over 65 anni, 5,3%)".



